Weitere Verfahren im Mai und Juni CO-Pipeline bleibt Thema beim Verwaltungsgericht

Am 2. Mai steht das nächste Verfahren an. Dann wird über die Verbandsklage des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gegen den Planänderungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf von August 2018 verhandelt. Am 13. Juni 2023 werden schließlich die mündlichen Verhandlungen der gegen einzelne Planänderungsentscheidungen aus 2008 und 2009 gerichteten Klagen der Städte Duisburg, Hilden, Langenfeld und Solingen folgen.