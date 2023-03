Hilden/Haan Licht aus zur Earth Hour in Hilden und Haan

Außerdem können sich Bürgerinnen und Bürger ab diesem Mittwochmittag, 22. März, im Rathaus, im Verwaltungsgebäude an der Alleestraße 8 und in der Stadtbücherei bedruckte Pergamentbanderolen abholen, mit der sich alte Marmeladengläser oder andere Glasgefäße in bunte Earth-Hour-Teelichter verwandeln lassen, die während der Earth Hour Licht spenden können. Fotos von den einzelnen Aktionen und schönen Momenten der Haaner während der Earth Hour können per Mail an klimaschutz@stadt-haan.de oder über eine Verlinkung in Instagram-Beiträgen (mit @klimaschutz_haan und #lichtausinhaan #earthhour2023) mit dem Klimaschutzmanagement geteilt werden. Die Beiträge werden gesammelt und im Bericht zur Earth Hour 2023 aufgegriffen.