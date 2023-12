Verfahren in Meerbusch Hoffnung auf Fortbestand der Tempo-30-Zonen in Lank und Osterath wächst

Der Kläger war allerdings nicht nur gegen die beiden Tempo-30-Regelungen an der Gonellastraße und dem Winklerweg vor Gericht gezogen, sondern hatte zusätzlich auch das Tempolimit und die Bodenschwellen in der Uerdinger Straße in Lank ins Visier genommen. Jetzt ging ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf im Rathaus ein, mit dem der Eilantrag des Klägers abgelehnt wird. Damit können die Verkehrszeichen an der Uerdinger Straße vorerst stehen bleiben. Ein Urteil in der Hauptsache gibt es dagegen weiterhin nicht.