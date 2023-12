In Moerser Gewerbegebiet Klage gegen alevitisches Kulturzentrum erfolgreich

Es geht um die Frage, was rein rechtlich betrachtet in einem Gewerbegebiet erlaubt ist, und was nicht. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat jetzt einer Nachbarklage gegen die von der Stadt Moers erteilte Baugenehmigung zur Errichtung eines Kultur- und Gebetshauses im „Gewerbegebiet Genend Süd“ stattgegeben. Das Gericht hat den entsprechenden Bauvorbescheid aufgehoben. Die Pläne für ein alevitisches Kulturzentrum sind damit nicht umsetzbar.