Vandalismus in Düsseldorf Israel-Fahne am Verwaltungsgericht beschädigt

Das Gericht an der Bastionstraße hatte die zwei mal sechs Meter große Fahne nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober angeschafft. Eigentlich werden an dem Gericht die deutsche und die NRW-Fahne gehisst. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und den zum Teil beschämenden Reaktionen auch in Deutschland habe man „mit Rücksicht auf die besondere Verantwortung unseres Landes für die Existenz Israels und die jüdischen Mitbürger in unserem Land eine Ausnahme für geboten erachtet“.