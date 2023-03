Verkehr So steht es um die „Grüne Welle“ in Hilden

Wer in Hilden Auto fährt, macht das in der Regel, weil er muss – nicht weil es so viel Spaß macht. Denn die Straßen sind oft genug verstopft. Um wenigstens ein wenig Abhilfe zu schaffen, hat nun eine Hildenerin einen Antrag gestellt, der an diesem Mittwoch, 22. März, im Hauptausschuss (siehe Infokasten) eingebracht und dann an den Stadtentwicklungsausschuss weitergereicht werden soll.