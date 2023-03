Richard-Wagner-Straße in Hilden Diese Baustelle im Hildener Norden verzögert sich weiter

Erst hieß es Ende Dezember, dann Ende Januar – doch auch heute besteht die Baustelle an der Ecke Richard-Wagner-Straße/Furtwänglerstraße immer noch. Seit 2019 erneuern die Stadtwerke Hilden in dem Gebiet Versorgungsleitungen. Die unterirdische Querung des Hoxbaches sollte eigentlich bereits Ende des Jahres erledigt sein, doch die Arbeiten verzögerten sich zunächst – und sie verzögern weiter. Das ärgert vor allem die Autofahrer, die seit Ende September 2022 an der Baustellenampel teilweise minutenlang auf Grün warten müssen.