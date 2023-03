Hilden Mitmachen beim Mitmachzirkus in den Osterferien

Sachen in die Luft werfen und wieder auffangen, auf der Slackline balancieren, menschliche Pyramiden bauen, zwischen den Zirkusleitern große Figuren darstellen, auf einem Einrad erste Runden drehen und mehr Bewegung – alles das bietet der Hildener Mitmachzirkus und das SportGesundheitBildungsZentrum (SGBZ) sportlichen Kindern in der zweiten Osterferienwoche vom 11. bis zum 14. April, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Am Ende zeigen die Grundschulkinder zwischen 6 und 10 Jahren ihre erlernten Kunststücke in einer kleinen Bewegungspräsentation, diese beginnt am Freitag, den 14. April 2023 um 15 Uhr im Bewegungsraum des SGBZ in Erkrath, Niermannsweg 10.