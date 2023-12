Soziales in Hilden Stadtwerke unterstützen die Tafel

Die Stadtwerke unterstützen von nun an die Hildener Tafel. Dies teilte Hubert Bader, Geschäftsführer des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer (SKFM) am Donnerstag mit. „Der Betrieb einer Lebensmitteltafel ist nun einmal mit Kosten verbunden“, so Bader. Diese würden der Tafel zunehmend zu schaffen machen. Strom für die Kühlhäuser sowie Anschaffungs- und Unterhaltskosten für die Tafelfahrzeuge und einiges mehr sind für den reibungslosen Betrieb notwendig. 98 Ehrenamtliche helfen regelmäßig ohne Entgelt bei der Sortierung und Ausgabe der Waren.