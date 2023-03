Beschwerden auch in Hilden Wenn an der Haustür gesammelt wird

Wenn es an der Tür klingelt und da steht plötzlich jemand, der eine Spende für den guten Zweck sammeln möchte oder zu einer Mitgliedschaft auffordert, fühlen sich viele überrumpelt oder verunsichert. So geschehen auch in in Hilden. „Es sind wieder Drückerkolonnen unterwegs für die Johanniter. Die sind gekleidet wie die Johanniter, sind aber in der Realität Spenden-Sammel-Profis, die Senioren an der Haustür ansprechen und am liebsten mit einem unterzeichneten Vertrag die Wohnung wieder verlassen“, schildert ein Hildener unserer Redaktion. Er fühlte sich von dem Haustürbesuch der Organisation belästigt.