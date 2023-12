Am Ende ist das Duell eine Nullnummer Aufsteiger Frintrop ist für den VfB 03 eine harte Nuss

VfB 03 Hilden – DJK Adler Frintrop 0:0. Während der Oberliga-Begegnung kochten zumindest in der zweiten Halbzeit öfter die Emotionen hoch, das änderte aber nichts daran, dass die Fußballer des VfB 03 mit einer Nullnummer in die Rückrunde starteten. Rein ergebnistechnisch durchaus eine Verbesserung, denn im Hinspiel hatten die Hildener beim Aufsteiger mit 2:3 das Nachsehen. Doch der magere Zähler, den sie nun auf eigenem Platz einheimsten, diente nur bedingt als Stimmungsaufheller. Denn letztlich wollte sich der letztjährige Vizemeister mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden und enge Tuchfühlung zu den Top-Drei der Liga halten. Nun aber überwintert der VfB 03 auf dem sechsten Tabellenplatz. Wahrlich kein Beinbruch, aber eben doch bereits sieben Punkte hinter dem Zweiten Ratingen 04/19 zurück. Die Sportfreunde Baumberg haben sogar schon zwölf Zähler mehr auf dem Konto, doch das Team von Salah El Halimi ist in dieser Saison bislang kein Gradmesser. Allerdings bleibt abzuwarten, ob der „Flow“ des Tabellenführers im neuen Jahr seine Fortsetzung nimmt.