Freizeit in Hilden Hier wandert der Sauerländische Gebirgsverein im Januar

Ganz ohne Anmeldung kann man an den regelmäßigen Spaziergängen in und rund um Hilden teilnehmen. Diese finden mittwochs ab 9.45 Uhr statt und führen zum Elbsee, Hasseler- und Benrather Forst, durch den Stadtwald und in die Ohligser Heide. Sechs bis sieben Kilometer werden in zwei Stunden bewältigt. Das sind die Treffpunkte im kommenden Monat: 3. Januar am Parkplatz am Waldbad (Elberfelder Straße), 10. Januar am Elbsee-Parkplatz (Schalbruch/Breidenbruch), 17. Januar am Heidekrug (Walder Straße), 24. Januar an der Hildener Straße/Brockenstraße in Düsseldorf (Parkplatz an der Autobahnbrücke) und am 31. Januar am Parkplatz am Waldbad (Elberfelder Straße).