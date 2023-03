In Hilden und Haan Hier soll am Dienstag gestreikt werden

In Hilden war die Kita Kunterbunt/Traumquelle an der Lortzingstraße betroffen, die Kita Rappelkiste an der Augustastraße hatte einen Notbetrieb eingerichtet. Die Einrichtungen hatten den Eltern per Mail oder via App jedoch im Vorfeld Bescheid gegeben. „Alle anderen Dienststellen wie Bürgerbüro und Standesamt sollen nach Möglichkeit öffnen“, erklärte eine Stadtsprecherin. In welchem Umfang das möglich sei, könne erst am Dienstagmorgen gesagt werden.