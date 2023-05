Einsatz gegen Clankriminalität Ermittler vollstrecken Durchsuchungsbeschluss auch in Grevenbroich

Ob es sich bei dem Objekt in Grevenbroich um eine Gewerbeimmobilie oder ein Wohnhaus handelt, ließ der zuständige Staatsanwalt Julius Sterzel in Düsseldorf offen. Ausgangspunkt des Verfahrens, so teilten es die Ermittler mit, sollen Auswertungen der „Sicherheitskooperation Ruhr“ sein. Ziel der Kooperation zwischen Polizei und anderen Strafverfolgungsbehörden sowie den Kommunen ist es, die Sicherheitslage in der Metropolregion positiv zu beeinflussen. Bekämpft werden soll das kriminelle Agieren von Familienclans.