Bei Kontrolle in Grevenbroich Temposünder fährt gezielt auf Polizistin zu

Sofort besetzten weitere Beamte einen Streifenwagen und nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtende bog nach Angaben der Polizei in einen Schotterweg ein, stellte sein Auto an einem Waldstück ab und flüchtete zu Fuß weiter. Die Beamten eilten hinterher – mit Erfolg: Sie konnten den 45-Jährigen nach kurzer Zeit stellen und in Gewahrsam nehmen.