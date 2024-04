City-Frühling 2024 in Grevenbroich Sperrungen zum Stadtfest „City-Frühling“

So wird etwa die Einfahrt vom Ostwall in die „kleine“ Bahnstraße nicht möglich sein, da dort Stände und auch eine Bühne für den „Selbsthilfetag“ des Rhein-Kreises Neuss aufgebaut werden. Eine Zufahrt von der Graf-Kessel-Straße in die Bahnstraße ist nicht möglich. Für den Durchgangsverkehr gesperrt wird auch die Karl-Oberbach-Straße gesperrt, und zwar ab dem „Turmkater“ an der Sparkasse. Kostenlose Parkplätze stehen auf dem Platz der Republik zur Verfügung. Von dort aus pendelt eine Bimmelbahn durch die City. Endstation ist der „Monti“.