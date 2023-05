Sanierungsarbeiten im Schlossstadion Grevenbroich Sanierte Laufbahn muss für mehrere Wochen ruhen

Die Instandsetzungsarbeiten an der Laufbahn im Schlossstadion haben begonnen und sollen voraussichtlich noch in dieser Woche abgeschlossen werden. Das sagte Rathaussprecher Lukas Maaßen am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Mit einer schnellen Inbetriebnahme der Bahn ist allerdings nicht zu rechnen.