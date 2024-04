Gewerbegebiet von Grevenbroich und Jüchen Vermarktung für Industriepark Elsbachtal hat begonnen

Lange Zeit war von dem geplanten interkommunalen Gewerbegebiet der Städte Grevenbroich und Jüchen direkt an der zur Bundesstraße heruntergestuften A540 nicht viel zu hören. Aber hinter den Kulissen wurde in den vergangenen Monaten die Vermarktung des 42 Hektar großen, früheren Tagebau-Areals westlich der Straße vorbereitet. Die Wirtschaftsförderungen beider Städte haben gemeinsam mit der RWE Power AG als Eigentümerin der Flächen etliche Gespräche mit Unternehmen geführt, die an einer Ansiedlung in dem Gewerbegebiet interessiert sind. Das Ergebnis nach der ersten Bewerber-Runde: Sieben Unternehmen sind in der engeren Auswahl. Die Politiker in Grevenbroich und Jüchen sollen die Belegungsvorschläge bereits bestätigt haben.