Szene in Grevenbroich Aus für Konzerte, Festivals und Charity-Aktionen – Veranstalterin Jenny Goergens zieht sich zurück

Und das gilt auch für weitere Events, die Goergens in der Pipeline hatte. Etwa die Wiederbelebung des 2017 veranstalteten Wirte-Festes. Oder die „Live Music Night“, die ebenfalls wieder auf die Beine gestellt werden sollte. Doch: „In Grevenbroich werden immer nur Steine in den Weg gelegt. Statt miteinander etwas Tolles zu schaffen, wird gegeneinander gearbeitet.“ Das will Goergens nicht mehr mitmachen.