City-Frühling 2024 in Grevenbroich Stadtfest mit Volker Rosin, Streetfood und vielen aktuellen Automodellen

Grevenbroich · Am 28. April ist wieder City-Frühling in Grevenbroich: Ein buntes Programm mit verkaufsoffenem Sonntag soll wie im vergangenen Jahr wieder Menschenmassen in die Innenstadt locken. Mit dabei sind mehrere Autohäuser, ein TV-Kinderstar und viele Streetfood-Anbieter. Mit dem Vorstellen der Akteure auf dem Marktplatz startete am Montag der Countdown zum Stadtfest.

15.04.2024 , 15:30 Uhr

Organisatoren und Sponsoren stellten am Montag gemeinsam mit Schirmherrin Heike Troles das Programm für den City-Frühling vor. Foto: Wiljo Piel/wilp

Organisiert wird der „Sonntag der Superlative“ erneut von Marc Pesch und Dustin Thissen. „Wir haben im vergangenen Jahr schon gezeigt, dass bei einem entsprechenden Programm Tausende in die City strömen“, sagen die beiden Organisatoren. An diesen Erfolg wollen sie anknüpfen. Ermöglicht wird die Großveranstaltung durch den neuen Hauptsponsor Lidl, der seit März mit einem riesigen Zentrallager an der Lilienthalstraße ansässig ist. Die Schirmherrschaft über die Veranstaltung hat die Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU) übernommen. Um 13 Uhr öffnen die Geschäfte, bis 18 Uhr kann in den Läden geshoppt werden. Auch das Bühnenprogramm startet um 13 Uhr: Highlights sind hier die Auftritte von Kinder-Fernsehstar Volker Rosin (14.30 Uhr) und die Show der „Swinging Funfares“ aus Düsseldorf (16.45 Uhr). Dazu gibt es eine Vielzahl von Interviews und eine Kulinarik-Show: Top-Koch Volker Koppenhagen wird in seiner mobilen Küche schmackhafte Frühlings-Gerichte zubereiten und das Publikum zum Mitkochen einladen. Elementarer Bestandteil des City-Frühlings bleibt die Autoschau „Grevenbroich mobil“, die im vergangenen Jahr noch „Grevenbroich elektrisch“ hieß. „Die Elektromobilität hat es aktuell schwer“, sagt Organisator Marc Pesch. „Daher haben wir den Namen von ,elektrisch‘ in ,mobil‘ geändert. Das öffnet unsere Veranstaltung auch für Verbrenner-Modelle, die in der Bevölkerung nach wie vor gefragt sind“. Mit dabei sind mehrere Autohäuser aus der Region, die ihre aktuellen Fahrzeuge präsentieren werden. Parkplätze stehen unter anderem auf dem Kirmesplatz und im Montanushof zur Verfügung. Vom Platz der Republik pendelt die Bimmelbahn der Volksbank-Erft und bringt die Besucher kostenlos in die City, in der so manches Schmankerl geboten wird. Im Rahmen des Streetfood-Marktes gibt es etwa argentinische, griechische oder mexikanische Spezialitäten. Im Rahmen des City-Frühlings wird erstmals der „Selbsthilfetag“ des Rhein-Kreises Neuss stattfinden. Dadurch dehnt sich die Aktionsfläche auch auf den Teil der Bahnstraße zwischen Ostwall und Graf-Kessel-Straße aus. Dort wird es diverse Stände und auch eine Bühne mit Live-Musik geben.

(wilp)