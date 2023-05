Filiale in Grevenbroich Täter sprengen Geldautomat der Deutschen Bank

Update | Grevenbroich · 1100 Meter von der Polizeiwache entfernt haben Gangster in der Nacht zu Mittwoch den Geldautomaten an der Bahnstraße in die Luft gejagt. Die Täter brausten in einem schwarzen BMW in Richtung A 46 davon. Geldscheine lagen auf der Straße.

31.05.2023, 18:19 Uhr

Geldautomat der Deutschen Bank in Grevenbroich gesprengt 9 Bilder Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra

Am frühen Mittwochmorgen wurden zwei Dinge deutlich. Erstens: Kriminelle, die dazu bereit sind, Geldautomaten zu sprengen, machen auch vor der Grevenbroicher Innenstadt nicht Halt. Zweitens: Es interessiert sie offenbar nur wenig, dass sich wenige Straßen entfernt eine Polizeiwache befindet. Zwischen der Deutschen Bank an der Bahnstraße und der Wache an der Lindenstraße liegen gerade mal 1100 Meter. Die Fahrtzeit über den Ostwall laut Google: drei Minuten. Trotzdem ist die Filiale am Rande der Fußgängerzone in der Nacht zu Mittwoch gegen 3.40 Uhr gesprengt worden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Geldautomat der Deutschen Bank in Grevenbroich gesprengt