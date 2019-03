Straßenbau in Grevenbroich : Nächster Abschnitt der A 540-Sanierung beginnt

Die Sanierung der Autobahn 540 geht in die nächste Etappe. „Anfang kommender Woche starten die Arbeiten für den sechsten Bauabschnitt. Dann wird das Teilstück von kurz vor Gustorf bis vor der Autobahn-Anschlussstelle Frimmersdorf in Fahrtrichtung Rommerskirchen erneuert“, erklärt Norbert Cleve, Sprecher des Landesbetriebs Straßen NRW in Krefeld. Autofahrer müssen sich dann auf eine teilweise Sperrung der Anschlussstelle Gustorf an der L 116 einstellen.