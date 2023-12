Traditionelle Aktion der Frauen-Union Grevenbroich 138 Weihnachtspäckchen für bedürftige Frauen geschnürt

Diese Aktion hat Tradition in Grevenbroich: Schon seit vielen Jahren schnürt die Frauen-Union (FU) in der Adventszeit mit kleinen Überraschungen gefüllte Weihnachtspäckchen. Die bunt eingehüllten Geschenke werden den Mitarbeitern der Elsener Tafel und den katholischen Frauen aus Kapellen übergeben, die sie an Bedürftige weiterreichen. Anfangs waren die Sammlerinnen allerdings skeptisch, ob sie genug Pakete zusammenbekommen werden.