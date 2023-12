Erster Preis geht nach Grevenbroich Humboldt-Schüler schildern in Video das Krebs-Schicksal ihrer Lehrerin

Marion Schröder, Regionaldirektorin der AOK, weiß, wie wichtig der Austausch für die Betroffenen ist. Und sie schwärmt von dem Video, das an der Gesamtschule an der Parkstraße entstanden ist. Die jungen Leute haben in ihrem Beitrag das Schicksal von Teresa Viola aufgegriffen. Für sie ist ihre Lehrerin eine Heldin: Sie hat eine Strahlen- und eine Chemotherapie auf sich genommen – und es war eine harte Zeit, nicht nur wegen des Haarausfalls.