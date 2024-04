Sondereinsatz in Grevenbroich Polizei geht gegen Straßenkriminalität vor und vollstreckt gleich drei Haftbefehle

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat diese Woche einmal mehr ein besonderes Augenmerk auf die Straßenkriminalität in Grevenbroich gelegt und bei einem achtstündigen Sondereinsatz in der Stadtmitte zahlreiche Passanten kontrolliert. Am Donnerstag veröffentlichte die Behörde eine erste Einsatz-Bilanz.