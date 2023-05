Feuerwehreinsatz in Grevenbroich Minutenlang schrillt Alarmton in der Coens-Galerie

Grevenbroich · Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Feuerwehreinsatz in der Innenstadt gekommen. Grund war ein Alarm in der Coens-Galerie. Die Retter rückten mit mehreren Fahrzeugen an.

31.05.2023, 17:27 Uhr

Auf der Karl-Oberbach-Straße standen mehrere Ensatzfahrzeuge der Feuerwehr. Foto: Kandzorra, Christian

Ein schriller Alarm, laute Durchsagen und ein Dauer-Schellen haben am Mittwoch gegen 16.10 Uhr zahlreiche Bürger in der Innenstadt aufhorchen lassen: Feueralarm in der Coens-Galerie! Alle Besucher mussten das Einkaufszentrum sofort verlassen. Kurze Zeit später ertönte Martinshorn – die Feuerwehr rückte mit Leiterwagen, Tank- und Löschgruppenfahrzeug an, noch dazu fuhren zwei Polizeiautos auf der Karl-Oberbach-Straße vor. Aus einem der Feuerwehrautos stiegen Männer mit schwerem Atemschutz aus. Allerdings: Die Einsatzleitung konnte rasch Entwarnung geben. Ursache für den Alarm, der rund 20 Minuten lang schrillte, war wohl ein technischer Defekt. Ein Feuer mussten die Retter jedenfalls nicht löschen.

(cka)