Kriminalpolizei ermittelt Autohaus in Kapellen wird Opfer eines Trickdiebstahls

Gegen 13.30 Uhr seien am Donnerstag zwei Männer ins Autohaus an der Talstraße gekommen, berichtet Chef Heinz Breuer (65). Sie hätten eine Flasche Scheibenreiniger kaufen und bei einem Mitarbeiter mit einem 50-Euro-Schein bezahlen wollen. Einer der beiden habe bei dieser Gelegenheit noch einen weiteren Geldschein tauschen wollen. Der andere Besucher habe einem zweiten Mitarbeiter ein Handy entgegen gehalten, dabei von „Big Car“ gesprochen. „Die beiden sprachen gebrochen Englisch“, schildert Breuer, der die Männer im Autohaus gesehen hatte. „Einer ist vielleicht knapp unter 50 der andere etwas jünger“. Seiner Ansicht nach war das Verhalten der Unbekannten ein Trick und habe dazu gedient, das Personal im Kassenbereich abzulenken. „In dem ganzen Kuddelmuddel muss einer in die Kasse gegriffen haben“, vermutet Breuer. „Normalerweise haben wir nur wenig Geld darin. Ausgerechnet an diesem Tag befanden sich 3000 Euro in der Kasse“, weil zuvor am Morgen ein Kunde einen größeren Betrag bar bezahlt habe. Beim Kassensturz am Nachmittag fiel der Schwund auf, ein Teil der 200-Euro-Scheine fehlte.