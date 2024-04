Unfall in Grevenbroich Müllwagen weicht Bus aus und kippt in Graben – Person fährt einfach weiter

Laut Polizei kippte dort am Mittwoch gegen 16 Uhr nämlich ein Müllwagen in einen Graben auf der L142 in Fahrtrichtung Grevenbroich. Am Steuer saß ein 33-Jähriger aus Mönchengladbach. In Höhe Gut Neuhaus musste er einem ihm entgegenkommenden Kraftomnibus ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.