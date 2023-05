Drei Verletzte in Grevenbroich 22-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 27. Mai, gegen 22.40 Uhr am Hemmerdener Weg, auf Höhe des Sportplatzweges. Ein 22-jähriger Rommerskirchener fuhr aus Fahrtrichtung Kapellen in Richtung Wevelinghoven, als er in der Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Mann sowie die beiden Beifahrer kamen in ein Krankenhaus.