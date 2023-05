Das Programm im Rhein-Kreis Neuss Was man zum Niederrheinischen Radwandertag wissen muss

Die Routen wurden speziell für den Radwandertag konzipiert und sind nur während dieser Veranstaltung ausgeschildert. Elf von ihnen beginnen im Rhein-Kreis. Da wäre etwa der 36 Kilometer lange Rundweg, der die Städte Korschenbroich und Kaarst mit Willich und Mönchengladbach kombiniert. Von dem „Alten Bahnhof“ in Korschenbroich aus werden nicht nur die Schlösser Neersen, Rheydt und Myllendonk angefahren, sondern auch der Tuppenhof in Vorst und das Heimatmuseum Kamps Pitter in Willich. Mit 24 Kilometern verspricht eine weitere in Korschenbroich startende Route eine etwas kürzere Landpartie, die aber ebenfalls den Kaarster Tuppenhof und das Schloss Rheydt in Mönchengladbach ansteuert. Vom Tuppenhof aus beginnen zudem weitere Routen: Sportlich geht es auf der 54 Kilometer langen Strecke zu, die entlang der Erft und des Rheins führt, einen Einblick in die Neusser Stadtgeschichte gibt und durch blühende Felder weiter nach Meerbusch führt. Ähnlich ist die 35 Kilometer lange Strecke zwischen Neuss und Kaarst konzipiert, die aber auf den Abstecher nach Meerbusch verzichtet. Gut für Familien eignet sich die 19 Kilometer lange Tour, die auf Grevenbroicher Stadtgebiet bleibt: Sie verbindet das Zentrum mit dem Kloster Langwaden und verläuft entlang der Erft. Wer von Grevenbroich aus zu einer ausgiebigeren Tour aufbrechen möchte, kann beispielsweise auf 29 Kilometern nach Rommerskirchen und zurück fahren: Einiges wird dort über die Geschichte der Braunkohlekraftwerke sichtbar. Wer neben dem Kloster Langwaden noch ein weiteres Kloster anfahren möchte, kann auf einer mittellangen Strecke (40 Kilometer) zum Kloster Knechtsteden fahren, weitere Punkte, die auf dieser Tour angefahren werden sind die Grevenbroicher Innenstadt und die Gemeinde Rommerskirchen. Für Naturliebhaber und Kulturfreunde eignet sich eine Strecke, die am Haus Katz in Jüchen beginnt und zum Kinderbauernhof in Neuss führt. 55 Kilometer führen vorbei an blühenden Wiesen, dem Schloss Dyck und der Museumsinsel Hombroich. Von Neuss startet eine weitere Rundstrecke am Kinderbauernhof, die die Klöster Langwaden und Knechtsteden in Dormagen anfährt. (38 Kilometer). Strukturwandel, Erftauen und Kunst gibt es auf einer Strecke zu entdecken, die von Jüchen nach Rommerskirchen, Grevenbroich und wieder zurück führt. (43 Kilometer).