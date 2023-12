Adventsmarkt in Grevenbroich endet Freitag Händler sind mit Weihnachtsmarkt 2023 zufrieden

Vielseitig einsetzbar sind die kleinen Wichtel mit weißem Bart und Mütze etwa in den Farben Braun, Rosa oder Beige. Sie eignen sich als Weihnachtsbaumschmuck ebenso wie als Anhänger an Taschen oder Jacken. „Die Wichtel sind der Hit am Stand“, sagt Rosa Sciara. Die 59-Jährige verkauft zum ersten Mal ihre Makramee-Arbeiten auf dem Grevenbroicher Weihnachtsmarkt, unterstützt wird sie von ihrer Schwester Caterina Sciara.