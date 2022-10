Emmerich/Rees : Die Mega-Stromtrasse von Amprion rückt näher

Emmerich/Rees Die 300 Kilometer lange Stromtrasse A-Nord von der Nordsee bis in den Kreis Neuss soll zur Energiewende beitragen. Rees ist betroffen. Betreiber Amprion hat jetzt die Unternehmen für den Bau ausgesucht.

Das Thema erneuerbare Energie hat an Bedeutung gewonnen. Deshalb soll unter anderem die 300 Kilometer lange Stromtrasse A-Nord von der Nordsee bis in den Kreis Neuss gebaut werden, von der zwischen 7000 und 8000 überwiegend private Grundstückseigentümer betroffen sind – auch zahlreiche auf Reeser Stadtgebiet. Betreiber ist die Amprion GmbH,. Sie ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Ihr 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von Niedersachsen bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt, erklärt das Unternehmen. Die Stromtrasse ist nicht umunstritten. Deshalb bereibt Amprion eine offensive Öffentlichkeitsarbeit. So hat das Unternehmen bereits beim Rheinischen Landwirtschaftsverband in den Kreisen Kleve, Wesel, Viersen und Geldern, also entlang der Streckenführung bis nach Neuss, Info-Tage veranstaltet.