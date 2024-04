In Rees und Kalkar Betrunkener Autofahrer verursacht gleich zwei Unfälle

Doch das war noch nicht alles: Noch während die Beamten am Unfallort standen, erhielten sie den Hinweis, dass es bereits zuvor mit dem Fahrzeug einen Unfall in Rees gegeben hatte. Hier war der Citroen an der B67 im stockenden Verkehr vor der Kreuzung zum Grüttweg gegen das Heck eines 1er BMW gefahren. Beide Beteiligten, der Pole und eine Niederländerin, stiegen aus und schauten sich den Schaden an ihren Fahrzeugen an. Daraufhin habe der Pole das bei dem Unfall heruntergefallene Kennzeichen seines Wagens wieder befestigt und sei über den Grünstreifen in den Grüttweg davon gefahren.