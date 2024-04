Witziger Abend in Emmerich Dirigentenwettbewerb - Es gibt noch einige kostenlose Plätze

Alle Laiendirigenten erhielten im Vorfeld mehrere Übungsstunden durch Robert Wijnands, der in der Region bereits mehrere deutsche und niederländische Orchester geleitet hat. Der Wettbewerb ist Teil des Projektes „Ode an die Freiheit“ (das Stück wird an dem Abend auch zu hören sein), mit dem die Stadt Emmerich mit ihren beiden niederländischen Nachbarstädten durch kulturelle und soziale Events die Menschen zusammenbringen will und dabei die Grundwerte wie Frieden und Freiheit in den Mittelpunkt stellen möchte. Das Projekt „Ode an die Freiheit“ wird durch das Interreg-Programm Deutschland-Nederland sowie seine Programmpartner und durch die Euregio Rhein-Waal ermöglicht und von der Europäischen Union (EU) kofinanziert.