Feuer in Neuss : Gebüsch brennt - war es Brandstiftung?

Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindern. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Neuss Eine Hecke geriet am Samstag, 8. Oktober, gegen 20.35 Uhr, an der Gielenstraße in Brand. War es Brandstiftung? Dieser Frage geht nun die Polizei nach.

Eine weitere Ausbreitung des Feuers wurde durch die Feuerwehr verhindert. Zeugen hatten zuvor einen Unbekannten beobachtet, der sich an dem Gebüsch zu schaffen gemacht hatte.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter 02131 300-0 zu melden.

(NGZ)