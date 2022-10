Gartenumgestaltung zu gewinnen : Schritt für Schritt weg vom Schotter

Sacha Sohn und Jutta Block vom Naturgartenverein haben großes Know-how in der Gestaltung von Naturgärten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck/Niederrhein Wer seine Steinwüste loswerden möchte, kann bei einer Verlosung des Naturgartenvereins eine professionelle Planung und tatkräftige Unterstützung gewinnen. Die Gartenumgestaltung wird dann dokumentiert, um für Nachahmer als Anleitung zu dienen.

Kaum eine Art der Gartengestaltung ist so umstritten, wie die seit gut zehn Jahren im Trend liegenden Schottergärten. Nicht nur aus ästhetischen Gründen. Die NRW-Landesregierung hat für den Herbst sogar Änderungen im Bauordnungsrecht angekündigt, wonach das Verbot von Schottergärten verschärft werden soll. Ziel ist es, der Hitzeentwicklung in den Städten entgegenzuwirken. Auch Sacha Sohn, die Gründerin der Regionalgruppe linker Niederrhein im bundesweit agierenden Naturgartenverein, bemerkt eine Trendwende, beobachtet jedoch ebenso: „Viele Besitzer von Schottergärten sind damit überfordert, wie sie die Umgestaltung zu einem Naturgarten anpacken sollen.“ Die Gruppe will daher eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung herausgeben und initiiert dafür erstmals eine Verlosung unter dem Titel „Der Schotter muss weg“. Gewinner erhalten eine professionelle Gartenplanung sowie tatkräftige Unterstützung bei der Umgestaltung.