Er beschädigte 15 Autos in Emmerich Randalierer nach Foto-Fahndung erkannt

Jetzt ist klar, wer der Mann ist, der so viel Schaden angerichtet hat. Nachdem sich die Kriminalpolizei Emmerich am Dienstag mit einer Personenfahndung plus Foto an die Öffentlichkeit gewandt hat, konnte bereits am nächsten Tag der Tatverdächtige identifiziert werden. Zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung zu der gesuchten Person gingen bei der Kripo ein, so dass die Ermittler am Folgetag den Tatverdächtigen bereits vernehmen konnten.