Mittel gegen Eichenprozessionsspinner Warum am Dienstag ein Helikopter über die Waldränder in Emmerich fliegt

In den nächsten Tagen erfolgt außerdem die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners mit Hilfe eines Hubwagens. Ein Fachunternehmen besprüht im Auftrag der Kommunalbetriebe Emmerich rund 600 Bäume in ausschließlich öffentlichen Bereichen. Hierzu zählen: Parks, Friedhöfe, Spielplätze, Schulen, aber auch stark frequentierte Fahrradwege. An weniger stark genutzten Straßen, Wegen und Plätzen, an denen mit Eichenprozessionsspinnern zu rechnen ist, werden Schilder mit entsprechenden Warnhinweisen und Verhaltensregeln aufgestellt.