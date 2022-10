Elten/Berlin : Abgeordneter: „Eltenberg kann gerettet werden“

Adalbert Niemers (Nabu), Landtagskandidatin Christin Becker (SPD), BI-Sprecher Sohni Wernecke und Udo Schiefner, Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestags (v.l.n.r.), redeten im März über die Betuwe in Elten. Foto: Markus Balser

Elten/Berlin Udo Schiefner (SPD) macht den Eltenern Hoffnung, dass die Betuwepläne der Bahn so nicht umgesetzt werden. Die Gleisbettvariante soll kommen. Entsprechende Schritte sind in Berlin eingeleitet.

„Chancen stehen gut: Elternberg kann gerettet werden.“ Mit dieser Überschrift hat das Büro des Bundestagsabgeordneten

Udo Schiefner (SPD) eine Pressemitteilung zur Betuwe in Elten versehen. Schiefner ist Vorsitzender des Verkehrsausschusses.

Am Eltenberg in Emmerich soll beim Bahnausbau der Betuwe-Linie die vor Ort gewünschte Gleisbettvariante umgesetzt werden. Dieses Ziel haben Udo Schiefner und Bernd Reuther in Berlin „erfolgreich vorgebracht“, heißt es in der Pressemitteilung.

Damit nahmen die Bundestagsabgeordneten Wünsche aus der Region auf, die ihnen in mehreren Gesprächen persönlich mit auf den Weg gegeben wurden. Bereits im März diesen Jahres waren die Bundestagsabgeordneten in Emmerich und besprachen mit Bürgermeister Hinze und Vertretern der Bürgerinitiative „Rettet den Eltenberg“ den Stand des Ausbaus und des weiteren Planfeststellungsverfahrens zum dreigleisigen Ausbau der Betuwe-Linie. Im Juni hatten sie sich in Berlin mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Theurer und Vertretern der Initiative weiter zum Thema Betuwe-Ausbau ausgetauscht.

In den Beratungen zum Bundeshaushalt 2023 haben sich der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag Schiefner und der Verkehrspolitische Sprecher der FDP Reuther dafür eingesetzt, dass ein Maßgabe-Beschluss formuliert wird, mit dem der Haushaltsausschuss des Bundestages die Bundesregierung auffordert, auf der Ausbaustrecke 46/2 (Betuwe-Linie Emmerich-Oberhausen; Lfd. Vorhaben Nr. 30 – ABS (Amsterdam–) Grenze D/NL–Emmerich–Oberhausen) im Bauabschnitt 5C, Planfeststellungsabschnitt 3.5, zwischen dem Bahnkilometer 67,184 und 70,669 die „Optimierte Gleisbettvariante“ umzusetzen.

Die Bergretter befürchten bekanntermaßen starke Auswirkungen auf den Eltenberg, wenn Bahn und Straßen NRW bei den bisherigen Planungen bleiben. 30 Meter, sagen die Vertreter des Naturschutzbundes und der Bürgerinitiative, würde der Verlauf der neuen Strecke in den Berg hineinreichen.

Die Auswirkungen für die Stabilität des Berges, aber auch die Folgen für das Grundwasser seien nicht absehbar. „Wir befürchten Erosionen, und dass der Drusus-Brunnen trocken fallen könnte“, sagt „Sohni“ Wernecke, der Vorsitzende der Initiative. Auch gingen Waldstücke unwiederbringbar verloren, wenn die Bahn ihre bergnahe Variante durchsetzen würde. „Was hier dann abgeholzt wird, kann an dieser Stelle nicht wieder aufgeforstet werden“, so Adalbert Niemers vom Naturschutzbund.

Emmerichs früherer Stadtdirektor Franz Kulka wies im März beim Besuch der beiden Bundestagsabgeordneten auf die Schwierigkeiten hin, die durch die vorgenommene Trennung der Planung von Bahn und Straßen NRW bestehe. „Normalerweise wird ein solches Projekt in einem geplant. Hier gibt es aber zwei getrennte Planungen. Das erschwert die Ansatzpunkte für die BI, um Änderungen einzubringen“

Johannes Tenbrink, der Erfinder der sogenannten Gleisbettvariante, erläuterte den Gästen die Planungen, die die Bergretter vor mittlerweile acht Jahren selbst in Auftrag gegeben hatten. Die modifizierte Gleisbettvariante, die abseits der bestehenden Trasse verlaufen soll, würde nicht nur den Eltenberg belassen, wie er ist und den Sportplatz von Fortuna Elten bewahren, sondern brächte für die Logistik der Bahn auch noch Vorteile, sagt Tenbrink „Zudem ist unsere Planung nicht teurer als die die Bahn“, argumentiert der CDU-Ratsherr.