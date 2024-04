Krematorium in Rees Großes Interesse an pietätvollem Abschied

Rees · Am Donnerstag wurde das Krematorium in Rees offiziell eröffnet. Unter den geladenen Gästen waren auch zahlreiche Bestatter aus der ganzen Region, die sich über die Einrichtung am Grüttweg informieren wollten.

25.04.2024 , 19:07 Uhr

Ein Blick in den Einfuhrraum. Von dort wird der Sarg in den Ofen geschoben. Foto: Markus Balser