Spar-Pläne : So läuft die Stadthallen-Sanierung in Neuss

So läuft die Stadthallen-Sanierung in Neuss

Neuss Die explodierenden Energiekosten haben auch Auswirkungen auf die Neusser Stadthalle. Die Beleuchtung wurde im Zuge des Großprojektes Stadthallen-Sanierung bereits auf LED umgerüstet. Weitere Schritte sind geplant.

Im Zuge der mehrjährigen Sanierung werden allerdings lediglich Arbeiten von kleinerem Format erledigt, also Säulenverkleidungen, neue Beschriftungen und Fahnen vor dem Gebäude. Die größeren Vorhaben – wie der Umbau der Toilettenlage und des Garderobenbereichs – sind aktuell allesamt im Stand-by-Modus. Der Grund: Die Verantwortlichen warten zunächst ab, ob und wie die vorgesehene Multifunktionshalle auf dem Wendersplatz realisiert wird. „In diesem Fall würden große Investitionen in die Stadthalle für uns keinen Sinn mehr machen“, sagt Sturm.

Allerdings wurde bereits in den vergangenen Jahren viel investiert, um die Halle zukunftssicher zu machen – hauptsächlich in die Gebäudetechnik. So wurde unter anderem nicht nur ein neues Kaltwassernetz geschaffen, sondern auch die Klima- und Lüftungsanlage erneuert, die in Zeiten des Coronavirus nochmal an Wichtigkeit gewonnen hat. Jedoch pausieren derzeit auch die Planungen für einen möglichen Anbau, in dem unter anderem Mitarbeiterbüros und ein Besprechungsraum hätten untergebracht werden Unumgänglich sind jedoch Maßnahmen, die sich aus dem Versammlungsstättenrecht heraus ergeben, etwa zum Thema Brandschutz.