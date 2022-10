Am Dienstag Heimspiel gegen Sportfreunde Baumberg : So sieht die Transferbilanz des 1. FC Kleve aus

Nathnael Scheffler zahlte das Vertrauen zuletzt mit guten Leistungen zurück. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Folarin Williams, Nathnael Scheffler oder Andre Barth – wie haben die Sommer-Neuzugänge des Fußball-Oberligisten eingeschlagen? Und wo hapert es noch?

Zehn Partien hat der 1. FC Kleve in der Fußball-Oberliga bestritten, gut ein Viertel der Saison ist damit vorbei. Und wie haben die Sommer-Neuzugänge eingeschlagen? Wir ziehen vor der Heimpartie gegen die Sportfreunde Baumberg, die am Dienstag, 19.45 Uhr, in der Eroglu-Arena angepfiffen wird, eine erste Bilanz.

Info „Der schlimmste Gegner an einem Dienstagabend“ Anfahrt Salah El Halimi, Trainer der Sportfreunde Baumberg, bezeichnet den 1. FC Kleve als „den schlimmsten Gegner, den man an einem Dienstagabend haben kann“. Der Grund sei die lange Anreise. „Das ist für uns sehr weit, weil wir fast an die niederländische Grenze fahren.“ Robust Außerdem habe der 1. FC Kleve, so El Halimi, körperlich starke und robuste Spieler, die viele Zweikämpfe gewinnen würden. „Wenn wir nur einen Zentimeter zurückziehen, werden wir verlieren“, sagt der Baumberger Coach, der einige Akteure ersetzen muss. „Wir haben nur wenige Wechselmöglichkeiten.“

Wie steht es um die Torwart-Position beim 1. FC Kleve? Die Ersatzkeeper Bjarne Janßen und Jonas Holzum hatten den Verein im Sommer verlassen. Andre Barth kehrte nach einer Sportpause an den Bresserberg zurück. Der 34-Jährige gilt als Rückhalt. Nach dem 3:4 gegen Sonsbeck sorgte Barth für Aufsehen, da er nach dem Schlusspfiff mit dem Schiedsrichter aneinandergeriet. Deshalb fehlt er noch einige Wochen gesperrt. Anschließend haben die Rot-Blauen wieder eine erfahrene Nummer zwei in ihren Reihen. An Stammkeeper Ahmet Taner gibt es allerdings unverändert kein Vorbeikommen, der 30-Jährige überzeugt mit souveränen Vorstellungen.

Wie schlagen sich die Verteidiger? Als Abwehrspieler wurde Folarin Williams vom TV Jahn Hiesfeld an Land gezogen. In den ersten Wochen der Spielzeit hatte der 21-Jährige noch einen Stammplatz sicher. Seit Mitte September aber gehört der Youngster nicht mehr zur ersten Elf, stattdessen läuft der gelernte Sechser Tim Haal in der Viererkette auf. Dennoch hat Folarin Williams das Zeug, zu einem wichtigen Akteur zu avancieren.

Konnte das Mittelfeld verstärkt werden? Ja, durchaus. Nathnael Scheffler (SV Sonsbeck) startet aktuell beim 1. FC Kleve durch. Der 22-Jährige bekommt das Vertrauen von Coach Umut Akpinar – und zahlt mit guten Leistungen zurück. Nathnael Scheffler hat sein Zweikampfverhalten deutlich verbessert, er geht keinem Duell mehr aus dem Weg. Zudem schaltet der Mittelfeldakteur schnell in die Offensive um. Tyrese Pritzer kam vom Landesligisten VfL Rhede. Doch der junge Mann aus Trinidad und Tobago ist noch nicht bereit für die Oberliga, vorerst trainiert und spielt Pritzer bei der Bezirksliga-Reserve.

Ist der Angriff gefährlich genug? Amine Feldaoui kam vom Landesliga-Klub SG Unterrath. Der Deutsch-Marokkaner war lange verletzt außen vor, der 20-Jährige steht mittlerweile aber im Kader der ersten Mannschaft. Weitere Neuzugänge gab es für den Sturm nicht, obwohl sich mit Younes Mouadden ein wichtiger Spieler verabschiedet hatte. Es offenbart sich, dass der 1. FC Kleve in vorderster Front zusätzliche Optionen dringend nötig hat. Vor allem dann, wenn Top-Stürmer Danny Rankl, wie zuletzt in Velbert, passen muss.

Wie schlagen sich die ehemaligen Klever Akteure bei ihren Klubs? Kisolo Deo Biskup wechselte zum heutigen Gegner Sportfreunde Baumberg – und avancierte dort nach Anlaufschwierigkeiten, weil er einen Teil der Vorbereitung verpasst hatte, zum Stammspieler. Gerne hätten die Klever im Sommer mit dem Routinier verlängert. Das gilt nicht unbedingt für Maxwell Bimpeh, der bei TuRU Düsseldorf nun aber reichlich Einsatzzeit bekommt. Stürmer Younes Mouadden erlebte beim KFC Uerdingen einen schwierigen Start. Mittlerweile hat der 22-Jährige drei Mal getroffen, einen Stammplatz hat der Youngster beim Regionalliga-Absteiger allerdings noch nicht sicher. Bjarne Janßen steht beim Bezirksligisten SV Rindern Woche für Woche zwischen den Pfosten. Torwart Jonas Holzum ist die Nummer zwei beim Oberligisten SV Sonsbeck. Luca Wiens stellt bei der SGE Bedburg-Hau bislang nur eine Ergänzung dar.

Wie stark sind die Sportfreunde Baumberg? Der Klever Trainer Umut Akpinar hat reichlich Respekt vor dem Tabellenvierzehnten, der vier Zähler mehr auf dem Konto hat als der 1. FC Kleve. „Die Sportfreunde Baumberg haben einen sehr guten Kader, gerade in der Offensive haben sie viele Möglichkeiten“, so der Coach. Zuletzt setzten sich die Baumberger mit 4:0 gegen TuRU Düsseldorf durch. „Wir richten den Blick aber nur auf uns und unsere Leistung. Das Heimspiel wollen wir gewinnen“, so Akpinar. Zuletzt verlor sein Team gegen den TVD Velbert mit 1:3. „Die Körpersprache hat aber gepasst. Und die erwarte ich nun wieder. Wenn wir die Gier an den Tag legen, werden wir uns belohnen“, sagt der 45-jährige Coach. Er freut sich auf das Wiedersehen mit Kisolo Deo Biskup, der in der Saison 2021/2022 für den 1. FC Kleve spielte. „Er ist ein sehr angenehmer Typ, wir werden uns sicher unterhalten“, sagt Akpinar.