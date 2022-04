Fußball : U17-Junioren machen historischen Erfolg perfekt

U17-Coach Jens Langeneke. Foto: Ja/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Fortunas U17-Junioren-Mannschaft hält dem Druck stand. Sie gewinnt in der Bundesliga das letzte Punktspiel der Saison bei Borussia Dortmund 3:2, verteidigt Platz zwei und zieht ins Halbfinale der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft ein.

Von Marcus Giesenfeld

Fortunas U17-Junioren haben es tatsächlich geschafft! Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga der B-Junioren hielt die Mannschaft von Jens Langeneke dem Druck stand und sicherte mit einem 3:2-Auswärtssieg über Borussia Dortmund den zweiten Tabellenplatz. Damit hat sich Fortunas Nachwuchs für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, in der sie im Halbfinale am kommenden Mittwoch und Sonntag auf den Staffelsieger Schalke 04 trifft.

„Die Jungs haben 41 Punkte aus 16 Spielen geholt. Damit haben wir uns die Endrunden-Teilnahme vollkommen verdient. Jetzt freuen wir uns auf zwei tolle Spiele im Parkstadion und in unserem Paul-Janes-Stadion“, frohlockte Jens Langeneke nach Spielschluss. Der Ex-Profi hatte sein Team optimal auf den Showdown im Dortmunder Fußballpark eingestellt. Von Nervosität war auf Seiten der Flingeraner nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: Bereits nach einer Viertelstunde führten die Gäste nach Treffern von Mechak Quiala Tito (2.) und Alexander Holl (15.) gegen einen zunächst indisponierten BVB mit 2:0. In der Folge entwickelte sich eine temporeiche Partie, die zum Leidwesen von Langeneke von beiden Seiten mit offenem Visier geführt wurde. „Für meinen Geschmack war es dann ein zu wildes Spiel, was eigentlich nicht typisch für meine Mannschaft ist“, monierte der 45-Jährige.

Dortmund kam durch seine beiden Junioren-Nationalspieler Charles Herrmann (30.) und Paris Brunner (48.) zum 2:2-Ausgleich und brachte die Fortuna-Bank tatsächlich noch einmal ins Schwitzen. Ein weiteres Gegentor hätte im Fernduell mit Borussia Mönchengladbach den Verlust des zweiten Tabellenplatzes bedeutet. Am Ende war es aber erneut Mechak Quiala Tito (57.), der mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag den 13. Saisonsieg perfekt machte.

Dass ausgerechnet Fortunas Nummer neun kurze Zeit später verletzt ausgewechselt und zur Kontrolle in eine Krankenhaus gebracht werden musste, war ein Wermutstropfen an diesem historischen Tag. immerhin konnte Jens Langeneke aber auch hier am Tag darauf leichte Entwarnung geben. „Mechak ist wieder zu Hause, es ist zum Glück nichts allzu ernstes passiert.“