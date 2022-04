Das sagt Trainer Michaty zur Lage : Darum steckt Fortunas „Zwote“ weiter im Abstiegskampf

Analyse Wiedenbrück Den ersten Matchball hat Fortunas U23 vergeben, sie kann den Klassenerhalt frühestens am kommenden Freitag besiegeln. Beim 1:3 in Wiedenbrück scheitern die Rot-Weißen mehr an sich selbst als am Gegner, weil die Fehlerfrequenz das eigene Vorhaben konterkariert.