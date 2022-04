Tischtennis : Borussia vor dem Spitzenspiel

Düsseldorf Borussia Düsseldorf als Tabellenführer der Tischtennis-Bundesliga empfängt den Zweiten 1. FC Saarbrücken. Beide Mannschaften sind schon für die Play-offs qualifiziert.

Wenn die Borussia und der 1.FC Saarbrücken TT in der nationalen Meisterschaft aufeinandertreffen, ist es der Knaller der Tischtennis-Bundesliga (TTBL). Die Düsseldorfer und die Saarländer stehen sich seit einiger Zeit regelmäßig in den Meisterschafts- und Pokalendspielen sowie im Finale der Champions League gegenüber. Und auch in der laufenden Saison haben die Plastikballkünstler von der Saar und vom Rhein ihre bundesweite Vormachtstellung unterstrichen, belegen sie doch mit Vorsprung die Tabellenplätze eins und zwei in der TTBL. Und doch ist die TTBL-Begegnung am Mittwoch (19 Uhr, Arag Center Court, Borussia-Düsseldorf-Straße 1) nicht mehr als ein Pflichtspiel. Für beide Teams ist es die letzte Begegnung in der Hauptrunde und die Borussia ist mit 40:2 Punkten deutlich vor dem FC (32:10) platziert. Die Play-off-Teilnahme beider Teams ist seit Wochen zementiert.