Trotz kolportiertem Interesse : Dieses BVB-Talent wechselt nicht zur Fortuna

Update Düsseldorf Laut des Internetportals „sport1.de“ soll Fortuna Düsseldorf gesteigertes Interesse an einem Talent von Borussia Dortmund haben. Nach Informationen unserer Redaktion ist an diesem Gerücht allerdings nichts dran. Um wen es sich handelt.

Ein Name, der in den vergangenen Wochen immer mal wieder bei Fortuna kolportiert wurde, ist Antonios Papadopoulos. Der 22-Jährige steht derzeit bei Borussia Dortmund unter Vertrag, kommt dort momentan aber bevorzugt bei der U23 in der Dritten Liga zum Einsatz. Und wie kommt da nun Fortuna ins Spiel? Dafür ist das Internetportal „sport1.de“ verantwortlich: Selbiges hatte Ende März die Meldung veröffentlicht, Papadopoulos wolle im Sommer den BVB verlassen, und Fortuna sei an einer Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers sehr interessiert. Mehr noch: Die Düsseldorfer hätten bereits im vergangenen Winter ihre Fühler in Richtung Papadopoulos ausgestreckt; seinerzeit sei ein Transfer jedoch noch nicht zu bewerkstelligen gewesen.