Feldhockey : DHC lässt viele Torchancen ungenutzt

Düsseldorf Der Düsseldorfer HC unterliegt in der Feldhockey-Bundesliga beim HTC Uhlenhorst Mülheim mit 2:6 und muss weiter um den Klassenerhalt bangen.

Auf den Boden der Tatsachen wurden die Herren des Düsseldorfer Hockey-Club am Samstag im Bundesligaspiel beim HTC Uhlenhorst Mülheim zurückgeholt: Das Team unterlag dem Tabellenzweiten am Ende klar mit 2:6 (1:2). Da gleichzeitig UHC Hamburg beim Harvestehuder THC über ein 2:2 nicht hinaus kam und der Nürnberger HTC 1:6 gegen den Mannheimner HC das Nachsehen hatte, ist der vierte Tabellenplatz mit zwei Punkten Vorsprung auf UHC Hamburg noch erhalten geblieben. Der Klassenerhalt ist allerdings mit diesem Ergebnis noch nicht gesichert, immer noch droht der Abstieg in die Zweitklassigkeit.

Mit der zweiten von insgesamt sieben Strafecken kamen die Gastgeber zur 2:0-Führung (9.). In der 23. Minute hatte die Düsseldorfer Bank Grund dann zum Jubeln, denn Jonas Holtmanns erzielte mit einem Hechtsprung den Anschlusstreffer zum 1:2. Die Ernüchterung erfolgte aber auf dem Fuße: Nur elf Minuten dauerte die Freude über das Unentschieden, denn dann erhöhte der HTCU auf 3:1. Drei Minuten später kamen die Oberkasseler zu zwei Strafecken hintereinander. Die zweite verwandelte Niklas Braun zum 2:3 aus Düsseldorfer Sicht. In der 42. Minute lag dann sogar der Ausgleich in der Luft, aber der DHC scheiterte am Mülheimer Keeper.