Basketball : TG 81 kann Doppelschicht

TG-Spieler Yan Kheir. Foto: RP/Benefoto

Düsseldorf Die Basketballer mussten innerhalb kürzester Zeit zweimal antreten. Sie gewannen dennoch beide Partien souverän und verteidigten Platz eins.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Leska-Ottensmann

Englische Wochen liegen den Basketballern der TG 81 scheinbar. Nach zwei Siegen in der Vorwoche gelangen ihnen nun auch in der nächsten Doppelschicht souveräne Erfolge. Damit festigten sie ihre Tabellenführung in der 2. Regionalliga. Zunächst schickten sie im Nachholspiel den Leichlinger TV mit einer 99:61 (54:26)-Packung wieder nach Hause, danach gab es einen 84:58-Sieg beim Schlusslicht DJK Adler Frintrop.

„Mit den Ergebnissen sind wir sehr zufrieden. Allerdings haben wir nur gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gespielt. So gesehen waren es Pflichtsiege“, kommentierte Trainer Tim Brückmann nach den vier Siegen in zehn Tagen. Erfreulich war für ihn vor allem, dass „sich unser Kader langsam füllt. Viele gute Akteure sind jetzt wieder dabei“. Das Ergebnis: „Das Team spielt mit viel Selbstvertrauen und Spielfreude. Aktuell finden wir gegen jede Defensivform die richtigen Mittel.“ Das lässt sich auch an den Zahlen ablesen. „In den letzten vier Partien kamen wir auf einen Schnitt von 100 Punkten. Das ist vor allem mit Blick auf die wechselnden Aufstellungen absolut beeindruckend.“

Nach der Osterpause kommt es Ende April zum Showdown mit dem Tabellenzweiten Südwest Baskets Wuppertal, der mit ebenfalls drei Niederlagen, aber einer Partie weniger auf Rang zwei steht. Die Wuppertaler gaben sich an diesem Spieltag keine Blöße und überrollten die personell dezimierten ART Giants II mit 101:56. „Mir standen leider keine Big Men zur Verfügung. So hatten wir unter den Körben das Nachsehen. Dafür konnten viele junge Akteure Spielpraxis sammeln“, bilanzierte Trainer Eli Saou. Damit bleiben die Düsseldorfer fünf Spieltage vor Saisonende weiter auf dem ersten Abstiegsplatz hängen.