Nur 2:2 gegen Dresden : Fortuna lässt ersten Matchball zum Klassenerhalt liegen

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat den ersten Matchball auf den Klassenerhalt in der Zweiten Liga liegengelassen. Gegen Dynamo Dresden kam die Elf von Trainer Daniel Thioune nicht über ein 2:2 hinaus. Späte Gegentore ließen die Arena verstummen.

Oftmals wurden die Fortuna-Fans in der Vergangenheit enttäuscht, wenn sie auch nur irgendeine positiv gelagerte Erwartungshaltung mit ihrer Mannschaft verknüpften. Schließlich trägt der größte Fußballklub der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt nicht umsonst den Spitznamen „launische Diva“.

Und so war es keine größere Sensation, dass Fortuna das Spiel gegen Dynamo Dresden am Freitagabend nicht für sich entscheiden konnte. Denn bereits im Vorfeld der Partie war klar: Mit einem Sieg gegen die Sachsen könnten man den Klassenerhalt in der Zweiten Liga endgültig perfekt machen.

Und auch gegen Dresden widerstand Fortunas Elf dem eigenen Image nicht. Gegen den Tabellensechzehnten des deutschen Unterhauses reichte es schlussendlich nur zu einem Unentschieden. Damit konnte Fortuna ihren ersten Matchball nicht nutzen.

Dabei fing alles so gut an. Die 25.264 Zuschauer in der Düsseldorfer Arena sahen der Fortuna prompt an, dass sie sich viel vorgenommen hatte. Bereits in der Frühphase der Partie näherten sich Rouwen Hennings und Khaled Narey dem Dresdener Kasten an. In der 26. Minute sollte sich dann auch der Stand auf der Anzeigetafel verändern. Andre Hoffmann gewann in der eigenen Hälfte den Ball, Emmanuel Iyoha setzte sich in der Folge stark durch und schickte Narey auf die Reise. Fortunas bester Scorer der bisherigen Saison ließ sich die Gelegenheit einer weiteren Vorlage nicht nehmen, spielte vor Torhüter Kevin Broll noch einmal quer zu Shinta Appelkamp, der nur noch vollenden musste.

Wer jetzt dachte, Fortuna würde mit der Führung im Rücken einen Gang zurückschalten, der sah sich schnell getäuscht. Die Düsseldorfer blieben auf dem Gas und konnten bereits fünf Zeigerumdrehungen später erhöhen. Hennings verlängerte einen Eckball von Narey am ersten Pfosten, in dessen Folge Innenverteidiger Jordy de Wijs wuchtig in die Dresdener Machen traf. 2:0 für Fortuna! So ging es auch in die Pause.

So ganz kann Düsseldorf aber doch nicht ohne Spannung. Und so ließ man Dresden in Person von Paul Will nach einem Eckball verkürzen (71.). Dynamo drückte daraufhin mächtig, Fortuna begann kräftig zu wanken – und kassierte tatsächlich noch den Ausgleich. Ransford-Yeboah Königsdörffer ließ Florian Kastenmeier frei vor dem Düsseldorfer Tor keine Chance (80.). Der späte Nackenschlag für Fortuna sollte gleichzeitig auch den Endstand darstellen.