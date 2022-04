Basketball : ART Giants feiern Einzug ins Viertelfinale

Düsseldorf Düsseldorfs Zweitliga-Basketballer ART Giants setzen sich im entscheidenden dritten Play-off-Spiel gegen Oberhaching 81:79 durch. Nun geht es am Sonntag in Koblenz im Viertelfinale weiter.

Es war eine Partie, die bis zur letzten Sekunde auf des Messers Schneide stand. Im Vergleich zur 54:62-Pleite in Oberhaching im zweiten Spiel fanden die Düsseldorfer in der Offensive früh ihren Rhythmus – besonders von der Dreierlinie. So gelangen ihnen in den ersten fünf Minuten gleich vier erfolgreiche Distanzwürfe – beinahe so viele wie in Oberhaching im gesamten Spiel. Am Ende waren es sogar 13 Dreier. „Das Scoring war deutlicher konstanter und ausgeglichener. In der Entscheidungsfindung waren wir klarer und abgeklärter. Auch das Rebound-Duell konnten wir für uns entscheiden, gerade die vielen Offensivrebounds waren ein wichtiger Faktor für den Erfolg“, betonte Flabb.